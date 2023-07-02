Вибухи в Києві 2 липня: деталі

Вибухи в Києві. Ілюстративне фото: google.com

У Києві лунають вибухи вночі 2 липня. Також на значній території України все ще триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Києві 2 липня

Оновлено 02:50. У Києві прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, працює ППО.

Оновлено 02:55. "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО", — повідомляє Київська ОВА.

Джерело: t.me/kyivoda

Оновлено 02:57. У КМВА підтвердили роботу ППО в столиці.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 02:58. Очільник ОП Єрмак закликає не знімати роботу ППО.

Джерело: t.me/ermaka2022

Оновлено 03:00. У Києві знову лунають вибухи.

Оновлено 03:05. Повітряна тривога зберігається в Київській області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:32. "Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено", — розповіли в КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, що вночі 2 липня в Київській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Також є загроза атаки ворожих безпілотників.

Також ми писали, що в Миколаївській області вночі 2 липня прогриміли вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.

Додамо, що вночі 2 липня в Запорізькій області лунають вибухи. Також триває повітряна тривога в низці областей України.