Вибухи в Києві 2 липня: деталі

У Києві потужні вибухи: атака "шахедів"
У Києві лунають вибухи вночі 2 липня. Також на значній території України все ще триває повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Києві 2 липня
Оновлено 02:50. У Києві прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, працює ППО.
Оновлено 02:55. "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО", — повідомляє Київська ОВА.
Оновлено 02:57. У КМВА підтвердили роботу ППО в столиці.
Оновлено 02:58. Очільник ОП Єрмак закликає не знімати роботу ППО.
Оновлено 03:00. У Києві знову лунають вибухи.
Оновлено 03:05. Повітряна тривога зберігається в Київській області.
Оновлено 03:32. "Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено", — розповіли в КМВА.
Нагадаємо, що вночі 2 липня в Київській та інших областях оголошено повітряну тривогу. Також є загроза атаки ворожих безпілотників.
Також ми писали, що в Миколаївській області вночі 2 липня прогриміли вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.
Додамо, що вночі 2 липня в Запорізькій області лунають вибухи. Також триває повітряна тривога в низці областей України.