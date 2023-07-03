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Игнат рассказал, стоит ли ждать новых атак на Киев

3 июля 2023 15:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Игнат рассказал, стоит ли ждать новых атак на Киев
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Википедия
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Отсутствие регулярных обстрелов Киева в последние дни не следует рассматривать как отказ РФ от террора мирных украинских городов. Россияне продолжат атаковать украинскую столицу дронами и ракетами.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По прогнозам Игната, россияне ни в коем случае не откажутся от террористического метода войны. Киеву следует ждать обстрелов из разного типа оружия.

"В частности, баллистическими ракетами, имею в виду С-300, бьет. Ну и БпЛА будут в дальнейшем применять. На это есть много причин, почему они это делают", — отметил представитель воздушных сил.

Он также добавил, что кратковременное затишье и отсутствие обстрелов в течение нескольких дней не означает, что враг расслабился. Вероятно, оккупанты ведут какую-то подготовку и планируют или переориентируют свои силы.

Напомним, последний раз россияне атаковали Киев в ночь на 2 июля. По украинской столице враг выпустил ударные дроны "шахид". Украинская ПВО сбила все враждебные цели, однако из-за падения обломков пострадал один человек.

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