Ігнат розповів, чому для України так важливо отримати літаки F-16

Юрій Ігнат

Країна-терорист переважає Україну в повітрі у 5-6 разів. Для Повітряних сил ЗСУ надзвичайно важливо отримати багатоцільові літаки F-16, які можуть вражати повітряні, наземні та надводні цілі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"росія переважає нас в рази, в 5-6 разів це лише те угруповання, яке сьогодні розташоване на тих 40 летовищах довкола України, в окупованому Криму. Крім того, технологічно вони вищі в кілька разів. Вони провели глибоку модернізацію літака Су-27, сьогодні це Су-30, а також є версія Су-35, є винищувач-бомбардувальник Су-34, і те, що вони застосовують з тих літаків — це нова загроза", — наголосив Ігнат.

За його словами, росія майже щодня випускає по Україні близько 10 керованих авіаційних бомб, не входячи в зону ураження української ППО.

Ігнат розповів, що МіГ-29, які Україна отримує від Словаччини та Польщі, покращують спроможності Повітряних сил ЗСУ, однак вони морально застарілі та мають слабкі технічні характеристики. Він наголосив, що F-16, які пройшли кілька етапів модернізації, вкрай потрібні Україні.

"F-16, який є ровесником МіГ-29, пройшов кілька етапів глибокої модернізації. Це включає в себе заміну основного обладнання: це бортова РЛС, яка бачить далеко, і плюс до цього широкий спектр озброєння — крилаті ракети, керовані авіаційні ракети, здатні вражати повітряні, наземні, надводні цілі — все є у літака F-16. Саме тому нам потрібен такий багатоцільовий літак. МіГ-29, який нам передають партнери, не має цього. Там пройшла невелика модернізація системи зв’язку, системи навігації, системи "свій-чужий" і зрештою все. Але ми розуміємо, що це перший крок, і ми дякуємо партнерам за таку підтримку", — зазначив Ігнат.

Речник додав, що вже є українські пілоти, які завершили навчання у застосуванні F-16, однак не менш важлива підготовка техдокументації та інженерів, які будуть обслуговувати літаки.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у ході телемарафону, що для контрнаступу української армії важлива не лише броньована техніка та боєприпаси, а й авіація. Він зазначив, що закрите небо відіграє важливу роль в успіху наземних операцій.