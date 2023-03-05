Надійне повітряне прикриття: Ігнат про важливість винищувачів

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у ході телемарафону, що для контрнаступу української армії важлива не лише броньована техніка та боєприпаси, а й авіація. Він зазначив, що закрите небо відіграє важливу роль в успіху наземних операцій.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Повітряне прикриття

Ігнат наголосив, що надійне повітряне прикриття та надійна протиповітряна оборона необхідні для успіху в наземних операціях. Він зазначив, що рф використовує свою авіацію для бомбардування українських міст, що призводить до руйнувань і загибелі людей.

Як приклад Ігнат навів ситуацію в Маріуполі, який не мав надійного повітряного прикриття і тому став мішенню для російських авіабомбардувань.

Він також наголосив, що Україна поступово має посилювати свої повітряні сили, паралельно посилюючи артилерію та піхоту. Це має відбуватися поетапно, оскільки це дорогий процес.

Насамкінець він додав, що українська армія повинна мати надійне повітряне прикриття та протиповітряну оборону для того, щоб успішно вести наземні операції.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що авіаційні бомби, що баражують, які можуть залітати на десятки кілометрів, є серйозною загрозою для України. Він зазначив, що окупанти можуть застосовувати їх, а також кориговані авіаційні бомби для атак на українські об'єкти.