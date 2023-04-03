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Игнат рассказал, почему для Украины так важно получить самолеты F-16

3 апреля 2023 18:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юрий Игнат
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Страна-террорист превосходит Украину в воздухе в 5-6 раз. Для Воздушных сил ВСУ очень важно получить многоцелевые самолеты F-16, которые могут поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"россия преобладает нас в разы, в 5-6 раз это только та группировка, которая сегодня расположена на тех 40 аэропортах вокруг Украины, в оккупированном Крыму. Кроме того, технологически они выше в несколько раз. Они провели глубокую модернизацию самолета Су-27, сегодня это Су-30, а также версия Су-35, есть истребитель-бомбардировщик Су-34, и то, что они применяют из тех самолетов — это новая угроза", — подчеркнул Игнат.

По его словам, россия почти каждый день выпускает по Украине около 10 управляемых авиационных бомб, не входя в зону поражения украинского ПВО.

Игнат рассказал, что МиГ-29, которые Украина получает от Словакии и Польши, улучшают возможности Воздушных сил ВСУ, однако они морально устарели и имеют слабые технические характеристики. Он подчеркнул, что прошедшие несколько этапов модернизации F-16 крайне нужны Украине.

"F-16, который является ровесником МиГ-29, прошел несколько этапов глубокой модернизации. Это включает в себя замену основного оборудования: это бортовая РЛС, которая видит далеко, и плюс к этому широкий спектр вооружения — крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты, способные поражать воздушные, наземные, надводные цели — все есть у самолета F-16. Именно поэтому нам нужен такой многоцелевой самолет. МиГ-29, который нам передают партнеры, не имеет этого. Там прошла небольшая модернизация системы связи, системы навигации, системы "свой-чужой" и в конце концов все. Но мы понимаем, что это первый шаг, и мы благодарим партнеров за такую поддержку", — отметил Игнат.

Спикер добавил, что уже есть украинские пилоты, которые завершили обучение в применении F-16, однако не менее важна подготовка техдокументации и инженеров, которые будут обслуживать самолеты.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в ходе телемарафона, что для контрнаступления украинской армии важна не только бронированная техника и боеприпасы, но и авиация. Он отметил, что закрытое небо играет немаловажную роль в успехе наземных операций.

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