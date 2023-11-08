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Ігнат розповів, як у Румунії триває підготовка українських пілотів на F-16

8 листопада 2023 08:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат розповів, як у Румунії триває підготовка українських пілотів на F-16
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі в Румунії готують необхідну інфраструктуру для того, аби навчати українських пілотів на літаках F-16. Для цього потрібно створити подібні навчальні центри і в нашій країні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Центр для підготовки українських пілотів

"Формується центр підготовки пілотів у Румунії. Для того, щоб він формувався, потрібно забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також навчально-бойовими літаками F-16, тобто двомісними, які будуть складовою цього центру. Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру", — зазначив він.

За словами речника, Україна теж має створити навчальні центри для пілотів, адже в майбутньому вона стане членом НАТО.

"В Україні теж очевидно будуть створені такі центри, можливо не один, а декілька таких центрів, де будуть навчатись. Те, що вже надають літаки, тому що вінцем навчання є пілотування і для цього, щоб опанувати винищувач потрібні польоти з інструктором. Зараз партнери уже починають постачання цих літаків, для того, щоб українські військові, які навчаються і в США, і в Європі могли через деякий час навчатися і там (в Румунії. — Ред.)", — наголосив Ігнат.

Скільки часу триває підготовка

Він запевнив, що навчання та підготовка українських пілотів проводиться на постійній основі. За його словами, такий процес триває кожного дня.

"Процес цей невпинний. Льотчики навчаються постійно, немає такого, що відучились 5 років і навчання закінчилось. Цей процес триває щодня, навіть у мирний час льотні зміни тривають практично п’ять разів на тиждень. Нам в Україні теж потрібно буде розвивати цей напрямок на новий тип літака", — пояснив військовослужбовець. 

Нагадаємо, Нідерланди вже відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. Країна також пообіцяла надати F-16 в Україну для використання в бойових діях.

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