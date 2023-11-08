Игнат рассказал, как в Румынии идет подготовка украинских пилотов на F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Сейчас в Румынии готовят необходимую инфраструктуру для того, чтобы учить украинских пилотов на самолетах F-16. Для этого нужно создать подобные обучающие центры и в нашей стране.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

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Центр подготовки украинских пилотов

"Формируется центр подготовки пилотов в Румынии. Для того чтобы он формировался, нужно обеспечить базу, обеспечить ее авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также учебно-боевыми самолетами F-16, то есть двухместными, которые будут составной частью этого центра. Партнеры последовательны и обеспечивают эту страну этими средствами формируют всю необходимую инфраструктуру", — отметил он.

По словам спикера, Украина тоже должна создать учебные центры для пилотов, ведь в будущем она станет членом НАТО.

"В Украине тоже, очевидно, будут созданы такие центры, возможно не один, а несколько таких центров, где будут учиться. То, что уже предоставляют самолеты, потому что венцом обучения является пилотирование и для этого, чтобы овладеть истребителем, нужны полеты с инструктором. Сейчас партнеры уже начинают поставки этих самолетов, для того чтобы украинские военные, которые учатся и в США, и в Европе могли через некоторое время учиться и там (в Румынии. — Ред.)", — подчеркнул Игнат.

Сколько времени длится подготовка

Он заверил, что обучение и подготовка украинских пилотов проводятся на постоянной основе. По его словам, такой процесс продолжается каждый день.

"Процесс этот непрерывный. Летчики учатся постоянно, нет такого, что отучились 5 лет и обучение закончилось. Этот процесс продолжается ежедневно, даже в мирное время летные смены продолжаются практически пять раз в неделю. Нам в Украине тоже нужно будет развивать это направление на новый тип самолета", — объяснил военнослужащий.

Напомним, Нидерланды уже отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Страна также пообещала предоставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях.