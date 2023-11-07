Росія боїться появи F-16, бо втратить домінування в повітрі, — експерт

Бортмеханіки та пілот винищувача F-16 на аеродромі. Фото: оф.сайт ВПС США

Повітряно-космічні сили Росії починають розробку плану для протидії багатоцільовим винищувачам F-16, які отримає Україна. Адже проти американських літаків останню ефективність втратять стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-95 та Ту-22.

Про це повідомив ексрадник міністра МВС Володимир Мартиненко в ефірі телемарафону.

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F-16 домінуватимуть в повітрі

За словами колишнього держдіяча, поява літаків такого призначення в Україні може кардинально вплинути на бойову ситуацію, адже машини такого класу можуть перехоплювати крилаті ракети.

"F-16 — не тільки штурмовий літак-винищувач, який може в небі вести повітряні бої, а й елемент ППО — важлива складова для закриття нашого неба від російських ракет. Ці всі процеси треба максимально прискорювати, але є технічні питання — F-16 треба десь розміщати, обслуговувати в Україні. Тому цей процес трошки затягується", — пояснив Мартиненко.

Він також додав, що наявні в ПКС РФ важкі винищувачі Су-30, Су-34 та Су-35 не зможуть протиставитись F-16 через аеродинамічну нестабільність. А винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 не братимуть участі в ймовірних боях, бо в Росії запас критичних авіазапчастин для таких літаків критично малий через їх застарілість.

Також експерт додав, що поява західних літаків змусить російську авіацію втратити остаточно домінування в повітрі, враховуючи те, що ПКС РФ вже не контролюють повітряний простір України.

Нагадаємо, що раніше Нідерланди вже відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. Натомість в Міністерстві оборони США розповіли про тривалість підготовки українських пілотів на F-16.