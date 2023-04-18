Ікона з Путіним та каша: окупанти не приховують огиди від подарунку від Єдиної Росії

Ікона з Путіним з'явилася в окупованому бойовиками Алчевську. Фото: Twitter/Денис Казанський

В мережі з’явилося кумедне відео з так званим "великоднім подарунком" від партії "Єдина Росія" своїм військовим.

Його розповсюдив "Кремлівський цирк" у Telegram.

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Окупанти вирішили зняти розпакування посилки на відео, щоб похвалитися цим у соцмережах, проте, побачивши її вміст, втратили до цього всякий ентузіазм.

У коробці виявилася пляшка з якоюсь прозорою рідиною, пластикові стаканчики, кілька кульків із різними крупами, а найголовніше — календар-ікона із зображенням Володимира Путіна в образі "святого" для "молитви".

Окупанти від отриманого подаркуну відкрито не обурювалися, але відверте розчарування було зрозуміле.

"Зрозуміло, нах*й… Вирубуй", — прокоментував один із них.

Нагадаємо, російське військове командування все більше перекладає відповідальність за наступальні дії в Україні на Повітряно-десантні війська РФ.

У зв'язку з цим у командуванні є кадрові зміни. нещодавно на фронт знову повернувся один з ключових російських генералів, командувач повітряно-десантними військами Михайло Теплинський. Раніше його з цієї посади звільнив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов.