Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ікона з Путіним та каша: окупанти не приховують огиди від подарунку від Єдиної Росії arrow

Ікона з Путіним та каша: окупанти не приховують огиди від подарунку від Єдиної Росії

18 квітня 2023 01:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ікона з Путіним та каша: окупанти не приховують огиди від подарунку від Єдиної Росії
Ікона з Путіним з'явилася в окупованому бойовиками Алчевську. Фото: Twitter/Денис Казанський
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В мережі з’явилося кумедне відео з так званим "великоднім подарунком" від партії "Єдина Росія" своїм військовим.

Його розповсюдив "Кремлівський цирк" у Telegram.

Читайте також:

Окупанти вирішили зняти розпакування посилки на відео, щоб похвалитися цим у соцмережах, проте, побачивши її вміст, втратили до цього всякий ентузіазм.

У коробці виявилася пляшка з якоюсь прозорою рідиною, пластикові стаканчики, кілька кульків із різними крупами, а найголовніше — календар-ікона із зображенням Володимира Путіна в образі "святого" для "молитви".

 

Окупанти від отриманого подаркуну відкрито не обурювалися, але відверте розчарування було зрозуміле.  

"Зрозуміло, нах*й… Вирубуй", — прокоментував один із них.

Нагадаємо, російське військове командування все більше перекладає відповідальність за наступальні дії в Україні на Повітряно-десантні війська РФ.

У зв'язку з цим у командуванні є кадрові зміни. нещодавно на фронт знову повернувся один з ключових російських генералів, командувач повітряно-десантними військами Михайло Теплинський. Раніше його з цієї посади звільнив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB