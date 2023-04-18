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Икона с Путиным и каша: оккупанты не скрывают отвращения от подарка от Единой России

18 апреля 2023 01:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Икона с Путиным и каша: оккупанты не скрывают отвращения от подарка от Единой России
Икона с Путиным появилась в оккупированном боевиками Алчевске. Фото: Twitter/Денис Казанский
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В сети появилось забавное видео с так называемым "пасхальным подарком" от партии "Единая Россия" своим военным.

Его распространил "Кремлевский цирк" в Telegram.

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Оккупанты решили снять распаковку посылки на видео, чтобы похвастаться этим в соцсетях, однако, увидев ее содержимое, потеряли к этому всякий энтузиазм.

В коробке оказалась бутылка с какой-то прозрачной жидкостью, пластиковые стаканчики, несколько шариков с разными крупами, а самое главное — календарь-иконка с изображением Владимира Путина в образе "святого" для "молитвы".

 

Оккупанты от полученного подарка открыто не возмущались, но откровенное разочарование было понятно.

"Понятно, нах*й... Вырубай" , — прокомментировал один из них.

Напомним, российское военное командование все больше перекладывает ответственность за наступательные действия в Украине на Воздушно-десантные войска РФ.

В этой связи в командовании есть кадровые изменения. Недавно на фронт снова вернулся один из ключевых российских генералов, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Ранее его с этого поста уволил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

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