Росія хоче захищатися елітними десантниками від ЗСУ: в ISW пояснили, що з ними не так

Повітряно-десантні війська РФ. Фото: росЗМІ

Російське військове командування все більше перекладає відповідальність за наступальні дії в Україні на Повітряно-десантні війська РФ. У зв'язку з цим у командуванні є кадрові зміни.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Як зазначають аналітики, нещодавно на фронт знову повернувся один з ключових російських генералів, командувач повітряно-десантними військами Михайло Теплинський. Раніше його з цієї посади звільнив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов.

Як зазначається у звіті Міністерства оборони Великої Британії, Теплинський нібито відіграватиме головну роль у командуванні окупантами на фронті і, ймовірно також намагатиметься сприяти традиційній ролі ВДВ як елітної сили для наступальних дій.

"Той факт, що Міноборони Росії відкликало Теплинського з "відпустки", свідчить про те, що Росія, можливо, готується переставити старше командування після невдалого зимового наступу та готуючись до потенційного українського контрнаступу", — припускають в ISW.

Проте Теплинський навряд чи відновить ВДВ її попередній статус елітної сили через масові втрати серед найелітніших російських підрозділів.

Підрозділи ВДВ зазнали надзвичайно великих втрат на ранніх етапах війни у 2022 році. Відомий російський мілблогер заявив на російському державному телебаченні 31 січня, що сили ВДВ втратили від 40 до 50 відсотків свого особового складу з початку війни до вересня 2022 року. Згодом російська служба BBC підтвердила загибель 1669 військовослужбовців ВДВ станом на 14 квітня 2023 року.

Широкомасштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз перекомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, а заміна єдиного командира навряд чи зможе вирішити таку всеосяжну шкоду.

Нагадаємо, нещодавно почала ширитись інформація про те, що ЗСУ готуються до контрнаступу. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля це може трапитися влітку, хоча раніше зазначалося, що він буде навесні.