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Ілон Маск вважає, що РФ вдасться захопити Донбас та південь України

30 квітня 2024 21:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ілон Маск вважає, що РФ вдасться захопити Донбас та південь України
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що російським окупантам вдасться захопити Донбас і південь України. За його словами, "питання тільки щодо Одеси". 

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X.

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"На мою думку, єдине питання, що залишилося, - чи захопить Росія в кінцевому підсумку Одесу. Росія точно не заспокоїться, поки не будуть взяті всі закріплені в російській конституції області (Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька)", — написав Маск.

За словами мільярдера, це нібито їхня заявлена політика.

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Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на допис американського мільярдера Ілона Маска про відсутність в України плану щодо закінчення війни. На думку Подоляка, стратегія виходу з війни дуже проста: країна-агресор має повернути вкрадене. 

Також Маск прокоментував заяву держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена про вступ України до НАТО. Він порівняв це із початком фільму про ядерний апокаліпсис.

Одеса
війна
Ілон Маск
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область

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