Ілон Маск вважає, що РФ вдасться захопити Донбас та південь України

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що російським окупантам вдасться захопити Донбас і південь України. За його словами, "питання тільки щодо Одеси".

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X.

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"На мою думку, єдине питання, що залишилося, - чи захопить Росія в кінцевому підсумку Одесу. Росія точно не заспокоїться, поки не будуть взяті всі закріплені в російській конституції області (Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька)", — написав Маск.

За словами мільярдера, це нібито їхня заявлена політика.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на допис американського мільярдера Ілона Маска про відсутність в України плану щодо закінчення війни. На думку Подоляка, стратегія виходу з війни дуже проста: країна-агресор має повернути вкрадене.

Також Маск прокоментував заяву держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена про вступ України до НАТО. Він порівняв це із початком фільму про ядерний апокаліпсис.