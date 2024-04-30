Илон Маск считает, что РФ удастся захватить Донбасс и юг Украины

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

Американский миллиардер Илон Маск считает, что российским оккупантам удастся захватить Донбасс и юг Украины. По его словам, "вопрос только по Одессе".

Об этом Илон Маск написал в соцсети X.

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"По моему мнению, единственный оставшийся вопрос — захватит ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская)", — написал Маск.

По словам миллиардера, это якобы их заявленная политика.

Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на сообщение американского миллиардера Илона Маска об отсутствии у Украины плана по окончании войны. По мнению Подоляка, стратегия выхода из войны очень проста: страна-агрессор должна вернуть украденное.

Также Маск прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о вступлении Украины в НАТО. Он сравнил это с началом фильма о ядерном апокалипсисе.