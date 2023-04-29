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Інструктори з Нідерландів навчають українських захисників надавати домедичну допомогу

29 квітня 2023 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Інструктори з Нідерландів навчають українських захисників надавати домедичну допомогу
ЗСУ проходять підготовку з надання домедичної допомоги. Фото: Telegram / Олександр Павлюк
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що під керівництвом інструкторів Військово-морських сил Нідерландів українські бійці підготовку із загальних принципів домедичної допомоги в бойових умовах. Навчання відбуваються у Великій Британії.

Про це Павлюк написав у Telegram.

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"Навчання тривають під наставництвом інструкторів Корпусу морської піхоти Королівських Військово-морських сил Збройних Сил Нідерландів в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії", — йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що під час занять відпрацьовуються важливі на полі бою вміння: надання допомоги постраждалому без свідомості; допомога при ускладненому диханні; зупинка загрозливих для життя кровотеч; допомога при переломах та вивихах, обмороженні та тепловому ударі, способи евакуації та переміщення постраждалого.

Павлюк додав, що правильні вміння, доведені до автоматизму, можуть врятувати власне життя або життя побратимів чи посестер.

 

Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців не сприймати контрнаступ ЗСУ як вирішальну битву. За його словами, фінальна боротьба — та, яка призведе до повного звільнення українських територій.

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