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Кулеба заявив, що контрнаступ ЗСУ не варто вважати фінальною битвою

28 квітня 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба заявив, що контрнаступ ЗСУ не варто вважати фінальною битвою
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців не сприймати контрнаступ ЗСУ як вирішальну битву. За його словами, фінальна боротьба — та, яка призведе до повного звільнення українських територій.

Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу з главами МЗС країн Північної Європи, передає "Інтерфакс".

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Контрнаступ не потрібно вважати вирішальною битвою

"Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва — та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви...", — наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ зазначив, що люди, які вважають український контрнаступ вирішальною битвою, спотворюють картину зусиль країни.

"Якщо знадобиться один контрнаступ — буде один, якщо потрібно два або більше — буде так. Це не той конфлікт, який можна буде заморозити", — додав Кулеба.

Нагадаємо, в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Також ми писали, що в Міноборони зробили заяву щодо контрнаступу Сил оборони. Там наголосили, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він охоплює цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.

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