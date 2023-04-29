Инструкторы из Нидерландов обучают украинских защитников оказывать медицинскую помощь

ВСУ проходят подготовку по оказанию медицинской помощи. Фото: Telegram / Александр Павлюк

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что под руководством инструкторов Военно-морских сил Нидерландов украинские бойцы подготовку по общим принципам медицинской помощи в боевых условиях. Учения проходят в Великобритании.

Об этом Павлюк написал в Telegram.

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"Обучение продолжается под наставничеством инструкторов Корпуса морской пехоты Королевских Военно-морских сил Вооруженных Сил Нидерландов в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании", — говорится в сообщении.

Он отметил, что на занятиях отрабатываются важные на поле боя умения: оказание помощи пострадавшему без сознания; помощь при осложненном дыхании; остановка угрожающих жизни кровотечений; помощь при переломах и вывихах, обморожении и тепловом ударе, способах эвакуации и перемещения пострадавшего.

Павлюк добавил, что правильные умения, доведенные до автоматизма, могут спасти собственную жизнь или жизнь собратьев или посестер.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не воспринимать контрнаступление ВСУ как решающую битву . По его словам, финальная борьба - та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий.