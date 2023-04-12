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Іран, Китай та Росія ведуть таємні переговори про придбання санкційного ракетного палива, — ЗМІ

12 квітня 2023 14:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Іран, Китай та Росія ведуть таємні переговори про придбання санкційного ракетного палива, — ЗМІ
Запуск іранської ракети. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Китай і Росія ведуть секретні переговори з Іраном про поповнення запасів Ісламської Республіки ключовою хімічною сполукою, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет. Це означатиме явне порушення санкцій ООН і, ймовірно, допоможе Москві поповнити свої виснажені запаси ракет. 

Про це повідомляє Politico.

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Деталі

Дипломати розповіли, що Тегеран провів паралельні переговори з офіційними особами і підконтрольними урядам організаціями обох країн, в тому числі з державним російським виробником хімікатів ФКП "Анозит", з метою придбання великої кількості перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого палива, що використовується для живлення ракет.

За словами дипломатів, переговори про придбання перхлорату амонію у Пекіні вів іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї і в регіоні в цілому. Вони заявили, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.

"Точна кількість урану, яку хоче придбати Іран, незрозуміла, але ми вважаємо, що його вистачить для виробництва тисяч ракет, зокрема ракети "Золфагар", яка має дальність польоту 700 кілометрів і використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході в останні роки. Якщо угода буде укладена, деякі з цих ракет можуть бути спрямовані проти України", — кажуть дипломати.

Іран постачав Росії так звані безпілотники-камікадзе, які вона використовувала для атак на українські цивільні об'єкти, а також консультував Москву щодо того, як обійти міжнародні санкції, з якими вона стикається в результаті своїх дій. 

Представники Китаю, Росії та Ірану не відповіли на запити про коментарі ЗМІ. Міністерство закордонних справ Ірану направило запитання щодо Ахадзаде до посольства Ірану в Німеччині, яке не відповіло. Посольство Ірану в Китаї також не відповіло на запитання про діяльність дипломата та не дозволило йому провести інтерв'ю.

Переговори про закупівлю перхлорату амонію відбуваються на тлі покращення відносин між Іраном, Росією та Китаєм, які вважають себе оплотом проти американського впливу, після повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Китай про можливість надання Росії летальної допомоги у веденні конфлікту в Україні. Він заявив, що мають ознаки того, що Росія звернулася до Китаю з цим проханням.

Також ми писали, що представник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що новий іранський безпілотник-камікадзе Miraj-532 у майбутньому може бути доставлений у Росію та використовуватись для обстрілів української території. 

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