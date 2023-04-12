Иран, Китай и Россия ведут тайные переговоры о приобретении санкционного ракетного топлива, — СМИ
Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о пополнении запасов Исламской Республики ключевым химическим соединением, используемым для приведения в движение баллистических ракет. Это будет означать очевидное нарушение санкций ООН и, вероятно, поможет Москве пополнить свои истощенные запасы ракет.
Об этом сообщает Politico.
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Дипломаты рассказали, что Тегеран провел параллельные переговоры с официальными лицами и подконтрольными правительствам организациями обеих стран, в том числе с государственным российским производителем химикатов ФКП "Анозит", с целью приобретения большого количества аммония перхлората, основного ингредиента твердого топлива, используемого для питания ракет.
По словам дипломатов, переговоры о приобретении перхлората аммония в Пекине вел иранский дипломат Саджад Ахадзаде, являющийся "советником по технологиям" Тегерана в Китае и в регионе в целом. Они заявили, что не знают, какие именно китайские компании участвуют в переговорах.
"Точное количество урана, которое хочет приобрести Иран, непонятно, но мы думаем, что его хватит для производства тысяч ракет, в том числе ракеты "Золфагар", которая имеет дальность полета 700 километров и использовалась как Ираном, так и его марионетками на Ближнем Востоке в последние годы. Если соглашение будет заключено, некоторые из этих ракет могут быть направлены против Украины", — говорят дипломаты.
Иран поставлял России так называемые беспилотники-камикадзе, которые она использовала для атак на украинские гражданские объекты, а также консультировал Москву по поводу того, как обойти международные санкции, с которыми она сталкивается в результате своих действий.
Представители Китая, России и Ирана не ответили на запросы комментариев СМИ. Министерство иностранных дел Ирана направило вопрос по поводу Ахадзаде в посольство Ирана в Германии, которое не ответило. Посольство Ирана в Китае также не ответило на вопросы о деятельности дипломата и не разрешило ему провести интервью.
Переговоры о закупке перхлората аммония проходят на фоне улучшения отношений между Ираном, Россией и Китаем, которые считают себя оплотом против американского влияния после полномасштабной войны РФ против Украины.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Китай о возможности предоставления России летальной помощи в ведении конфликта в Украине. Он заявил, что имеют признаки того, что Россия обратилась в Китай с этой просьбой.
Также мы писали, что представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что новый иранский беспилотник-камикадзе Miraj-532 в будущем может быть доставлен в Россию и использоваться для обстрелов украинской территории.