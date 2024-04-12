Іран непублічно застеріг США від втручання у ймовірні бойові дії проти Ізраїлю, — AXIOS

Війна в Ізраїлі. Фото: Reuters

Іран застеріг США від втручання в бойові дії між іранськими та ізраїльськими силами. У разі втручання Штатів у конфлікт Тегеран атакуватиме американські війська.

Про це із посиланням на трьох американських посадовців у п'ятницю, 12 квітня, повідомив портал AXIOS.

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Офіційний представник оборони США повідомив AXIOS, що американці переміщують додаткові засоби в регіон для зміцнення регіональних зусиль стримування та посилення захисту Збройних Сил США.

Водночас, за даними розвідки США, іранці нанесуть удар по американських військах у разі, якщо ті приєднаються до контрнаступу Ізраїлю.

"Іранське послання полягало в тому, що ми будемо атакувати сили, які атакують нас, тому не жартуйте з нами, і ми не будемо жартувати з вами", — сказав один із американських посадовців у коментарі AXIOS.

Також останніми днями іранці сказали кільком арабським урядам, що вважають США відповідальними за ізраїльську атаку, в результаті якої в Дамаску загинув іранський генерал. Натомість представник США заявив, що американці до цього удару непричетні.

Нагадаємо, 1 квітня по іранському посольству в столиці Сирії Дамаску нанесли авіаційний удар. Унаслідок цієї атаки загинув високопоставлений іранський військовий Мохаммад Реза Захеді.

Наразі Ізраїль готується до відбиття потенційного удару з боку Ірану. Війна на Близькому Сході може розв'язатися протягом найближчих 48 годин.

Також ми писали про те, що Президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль.