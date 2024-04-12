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Іран непублічно застеріг США від втручання у ймовірні бойові дії проти Ізраїлю, — AXIOS

12 квітня 2024 23:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Іран непублічно застеріг США від втручання у ймовірні бойові дії проти Ізраїлю, — AXIOS
Війна в Ізраїлі. Фото: Reuters
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Іран застеріг США від втручання в бойові дії між іранськими та ізраїльськими силами. У разі втручання Штатів у конфлікт Тегеран атакуватиме американські війська.

Про це із посиланням на трьох американських посадовців у п'ятницю, 12 квітня, повідомив портал AXIOS.

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Офіційний представник оборони США повідомив AXIOS, що американці переміщують додаткові засоби в регіон для зміцнення регіональних зусиль стримування та посилення захисту Збройних Сил США.

Водночас, за даними розвідки США, іранці нанесуть удар по американських військах у разі, якщо ті приєднаються до контрнаступу Ізраїлю.

"Іранське послання полягало в тому, що ми будемо атакувати сили, які атакують нас, тому не жартуйте з нами, і ми не будемо жартувати з вами", — сказав один із американських посадовців у коментарі AXIOS.

Також останніми днями іранці сказали кільком арабським урядам, що вважають США відповідальними за ізраїльську атаку, в результаті якої в Дамаску загинув іранський генерал. Натомість представник США заявив, що американці до цього удару непричетні.

Нагадаємо, 1 квітня по іранському посольству в столиці Сирії Дамаску нанесли авіаційний удар. Унаслідок цієї атаки загинув високопоставлений іранський військовий Мохаммад Реза Захеді.

Наразі Ізраїль готується до відбиття потенційного удару з боку Ірану. Війна на Близькому Сході може розв'язатися протягом найближчих 48 годин.

Також ми писали про те, що Президент США Джо Байден закликав Іран не атакувати Ізраїль.

США
Іран
Ізраїль
війна

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