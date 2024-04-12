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Ізраїль готується до відбиття потенційної загрози від Ірану, — Bloomberg

12 квітня 2024 22:36
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Ілля Рябінін
редактор
Ізраїль готується до відбиття потенційної загрози від Ірану, — Bloomberg
Екіпаж ізраїльського танка "Меркава". Фото ілюстративне: REUTERS/Amir Cohen
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Ізраїлі тривають приготування до відбиття потенційного удару з боку Ісламської Республіки Іран. Як повідомляється, розв'язання війни на Близькому Сході може розпочатися за 48 годин. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела видання у ЦРУ.

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Ізраїль готується відбивати напад Ірану

Як повідомили джерела видання, Ізраїль атакуватимуть балістичними ракетами та безпілотниками. Джерела видання запевняють, що іранці обрали як цілі урядові обʼєкти Ізраїлю.

США готують оборону та перемістили додатковий військовий контингент в регіон, одночасно посилюючи дипломатичні зусилля для уникнення бойових дій. За словами джерел видання, в Тегерані завдання ударів досі не схвалили.

Видання додає, що удар стане відплатою за знищення дипломатичного комплексу в Сирії минулого тижня, в якому Іран прямо звинуватив Ізраїль. Аятолла Алі Хаменеї тоді заявив, що Ізраїль буде "покарано Аллахом" за напад, але не сказав, коли це станеться.

"Риторика між Ізраїлем, Іраном і США може бути гучною, проте дипломатичні канали продовжують працювати у підвищеній швидкості, адже нападу наразі не уникнути", — каже виданню одне з джерел у ЦРУ. 

Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав авіаудару по іранському посольству в Дамаску, про що заявили сирійські та іранські ЗМІ, підконтрольні режимам Алі Хаменеї та Башара Асада.

Водночас внаслідок прямої війни з Іраном Ізраїль оголосив мобілізацію операторів ПРО "Залізний купол" та привів ВПС у повну бойову готовність.

А бойовики "Хезболли" в п'ятницю, 12 квітня, з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет, в результаті чого спрацював "Залізний купол". 

США
Іран
Ізраїль
війна
ракети

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