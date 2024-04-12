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Иран непублично предостерег США от вмешательства в вероятные боевые действия против Израиля, — AXIOS

12 апреля 2024 23:50
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Чекарёва Мария
редактор
Иран непублично предостерег США от вмешательства в вероятные боевые действия против Израиля, — AXIOS
Война в Израиле. Фото: Reuters
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Иран предостерег США от вмешательства в боевые действия между иранскими и израильскими силами. В случае вмешательства Штатов в конфликт Тегеран будет атаковать американские войска.

Об этом со ссылкой на троих американских чиновников в пятницу, 12 апреля, сообщил портал AXIOS.

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Официальный представитель обороны США сообщил AXIOS, что американцы перемещают дополнительные средства в регион для укрепления региональных усилий сдерживания и усиления защиты вооруженных сил США.

В то же время, по данным разведки США, иранцы нанесут удар по американским войскам в случае, если те присоединятся к контрнаступлению Израиля.

"Иранское послание заключалось в том, что мы будем атаковать атакующие нас силы, поэтому не шутите с нами, и мы не будем шутить с вами", — сказал один из американских чиновников в комментарии AXIOS.

Также в последние дни иранцы сказали нескольким арабским правительствам, что считают США ответственными за израильскую атаку, в результате которой в Дамаске погиб иранский генерал. В то же время представитель США заявил, что американцы к этому удару непричастны.

Напомним, 1 апреля по иранскому посольству в столице Сирии Дамаске нанесли авиационный удар. В результате этой атаки погиб высокопоставленный иранский военный Мохаммад Реза Захеди.

В настоящее время Израиль готовится к отражению потенциального удара со стороны Ирана. Война на Ближнем Востоке может разразиться в течение ближайших 48 часов.

Также мы писали о том, что Президент США Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль.

США
Иран
Израиль
война

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