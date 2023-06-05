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Іран продав Росії боєприпаси для війни проти України на мільйон доларів, — ЗМІ

5 червня 2023 10:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Іран продав Росії боєприпаси для війни проти України на мільйон доларів, — ЗМІ
Іранські дрони Shahed. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Іран і Росія, ймовірно, уклали угоду на продаж боєприпасів для ведення масштабного військового конфлікту з Україною. Згідно з документом, датованим 14 вересня 2022 року та отриманим від анонімного джерела, вартість контракту перевищує 1 мільйон доларів.

Про це пише Sky News.

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Аналіз документа, проведений експертами, дозволив визнати його достовірним. Як зазначає джерело Sky News в органах безпеки, це ймовірно контракт на постачання озброєння між Іраном та Росією, який, на їхню думку, автентичний на 100%.

Деталі контракту включають передачу 125-мм танкових стволів для Т-72, стволів для 122-мм гаубиць D-30, танкових та артилерійських боєприпасів, загальна вартість яких склала приблизно $740 тисяч. Крім того, у документі згадується передбачуване відправлення додаткового обладнання, включаючи 12 оболонок та латунних гільз для 122-мм та 152-мм боєприпасів.

Цей документ було представлено прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та голові МЗС Великобританії Джеймсу Клеверлі. Обидва уряди заявили про свої наміри провести розслідування щодо справжності матеріалів та вжити відповідних заходів, якщо інформація підтвердиться.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко висловив підозри в тому, що така угода могла відбутися, і заявив про готовність діяти після проведення перевірки.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данилов повідомив про те, що у розібраних іранських дронах-самогубцях Shahed було знайдено компоненти, вироблені у країнах, з якими Україна підтримує союзницькі відносини. Згідно з його заявами, передбачається, що ці запасні частини могли бути придбані на початок повномасштабного вторгнення Росії.

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