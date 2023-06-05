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Иран продал России боеприпасы для войны против Украины на миллион долларов, — СМИ

5 июня 2023 10:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Иран продал России боеприпасы для войны против Украины на миллион долларов, — СМИ
Иранские дроны Shahed. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Иран и Россия вероятно заключили сделку на продажу боеприпасов для ведения масштабного военного конфликта с Украиной. Согласно документу, датированному 14 сентября 2022 года и полученному от анонимного источника, стоимость контракта превышает 1 миллион долларов.

Об этом пишет Sky News.

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Анализ документа, проведенный экспертами, позволил признать его достоверным. Как отмечает источник Sky News в органах безопасности, это вероятно контракт на поставку вооружения между Ираном и Россией, который, по их мнению, аутентичен на 100%.

Детали контракта включают передачу 125-мм танковых стволов для Т-72, стволов для 122-мм гаубиц D-30, танковых и артиллерийских боеприпасов, общая стоимость которых составила примерно $740 тысяч. Кроме того, в документе упоминается предполагаемая отправка дополнительного оборудования, включая 12 оболочек и латунных гильз для 122-мм и 152-мм боеприпасов.

Данный документ был представлен премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли. Оба правительства заявили о своих намерениях провести расследование в отношении подлинности материалов и принять соответствующие меры, если информация подтвердится.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выразил подозрения в том, что такая сделка могла состояться, и заявил о готовности действовать после проведения проверки.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о том, что в разобранных иранских дронах-самоубийцах Shahed были найдены компоненты, произведенные в странах, с которыми Украина поддерживает союзнические отношения. Согласно его заявлениям, предполагается, что эти запасные части могли быть приобретены до начала полномасштабного вторжения России.

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