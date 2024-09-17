За словами президента Ірану, його держава не постачала зброю Росії

Президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото: Reuters

Президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що Іран не передав Росії жодної зброї з моменту його вступу на посаду в кінці липня. Він також заявив на пресконференції, що ісламська республіка буде продовжувати розвивати свою ракетну програму.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Згідно із заявою президента Ірану, він готовий відкрив двері для прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерних питань, але лише якщо Вашингтон продемонструє, що не є "ворожим" до ісламської республіки.

Радіо Свобода зазначає, що 69-річний Пезешкіан, якого деякі оглядачі вважають відносно поміркованим, заявив, що його країна ніколи не відмовиться від своєї суперечливої ​​ракетної програми, незважаючи на санкції Заходу, спрямовані на обмеження такої діяльності.

Пезешкіан, який вступив на посаду 30 липня після перемоги на виборах, щоб стати наступником жорстко налаштованого президента Ебрагіма Раїсі після його загибелі в аварії гелікоптера в травні, виступав у Тегерані на своїй першій офіційній пресконференції 16 вересня.