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Експерт заявив, що Росія могла розгорнути нове виробництво "Шахедів"

16 вересня 2024 19:19
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Росія могла розгорнути нове виробництво шахедів — експерт
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Експерт з авіації Костянтин Криволап заявив, що Росія значно збільшила кількість дронів-камікадзе "Шахед", які використовуються для атак на Україну. Він вважає, що цьому можуть бути дві основні причини.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна у понеділок, 16 вересня.

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"Мене дивує така велика кількість "Шахедів", які літають. Це каже про те, що у росіян або з'явилося додаткове виробництво, або те виробництво, яке було розгорнуте раніше, то вони досягли там можливостей щодо комплектації, виробництва фюзеляжів тощо", — заявив експерт.

Він підкреслив, що теперішні обсяги "Шахедів" значно перевищують кількість, передбачену угодою між Росією та Тегераном, укладеною у 2022 році.

"І значно більше, ніж вкладається в угоду між Росією і Тегераном, яка у 2022 році була підписана на шість тисяч "Шахедів". Вони вже перевалили, мабуть, за цю цифру. А там контракт закінчується в травні 2025 року", — зазначив Криволап.

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