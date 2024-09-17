По словам президента Ирана, его государство не поставляло оружие России

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото: Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что Иран не передал России никакого оружия с момента его вступления в должность в конце июля. Он также заявил на пресс-конференции, что исламская республика будет продолжать развивать свою ракетную программу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Согласно заявлению президента Ирана, он готов открыл двери для прямых переговоров с Соединенными Штатами по ядерным вопросам, но только если Вашингтон продемонстрирует, что не является "враждебным" исламской республике.

Радио Свобода отмечает, что 69-летний Пезешкиан, которого некоторые обозреватели считают относительно умеренным, заявил, что его страна никогда не откажется от своей противоречивой ракетной программы, несмотря на санкции Запада, направленные на ограничение такой деятельности.

Пезешкиан, вступивший в должность 30 июля после победы на выборах, чтобы стать преемником жестко настроенного президента Эбрагима Раиси после его гибели в аварии вертолета в мае, выступал в Тегеране на своей первой официальной пресс-конференции 16 сентября.