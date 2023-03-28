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Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

28 березня 2023 06:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Відбудова Ірпеня розпочнеться у квітні: есклюзивний репортаж
Збитки від російського вторгнення в Ірпінь оцінюються в 1 млрд доларів
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Місто-герой Ірпінь активно повертається до життя та розпочинає масштабну відбудову зруйнованих російськими військами будівель. Це сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська. 

Як це відбувається — читайте у Новини.LIVE далі.

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"Це був справжній армагедон"

Мешканка ірпінського ЖК "Котляревський" Оксана Худояр із сином назад додому повернулися у травні — через 2 місяці після деокупації міста українською армію. На той час подвір'я вже було розчищене від величезної кількості скла, яке вилітало з вікон через вибухові хвилі, шматків бетону, вікон, рам тощо.

"Першим додому повернувся чоловік, десь 6-7 квітня, і тут був цілий армагедон. Море, просто море вибитого і посіченого скла, все в диму, бо догоряло навколо, вибиті вікна. То була картина апокаліпсису. У квартирі +7, на вулиці точно тепліше було. Їжу готували на мангалі, а вночі чоловіки патрулювали двір від мародерів", — згадує жінка, проводячи ескурсію ЖК, який розпочав масштабне відновлення. 

Ірпінь
Оксана Худояр

ЖК "Котляревський" розташовується на одній із центральних вулиць Ірпеня, власне вулиці Котляревській, де цілий місяць торік наприкінці лютого і в березні пересувалися російські колони.

Приватні будинки на Котляревській досі частково спалені або частково зруйновані. Таких, кого би не зачепили військові дії, тут буквально одиниці. Чимало хто із жителів вулиці так і не повернувся назад додому, бо просто нікуди. Від їхніх будинків на Котляревській залишився хіба що фундамент. 

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У самому ЖК "Котляревський" наразі триває активний ремонт фасадів. Матеріали дало місто, а от саму роботу оплачують жителі комплексу. Кошти збирали як тільки могли, тому у кожного з під'їздів вийшла своя окрема сума.

Наприклад, під'їзд Оксани Худояр зібрав близько 400 тисяч гривень. Зібрану суму в спільну корзину не клали, адже по кожному із будинків ЖК — окремі витрати та кошторис. На ремонт фасадів віддали 100 тисяч гривень.

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"Війна показала, наскільки ми є дружніми. Коли повернулися назад — були як родичі, які пережили спільне горе та довгий час не бачилися. Всі один за одним скучили. Мабуть тому і почали відновлюватися і зараз більш-менш комфортно можна жити. Принаймі, з неба нічого не ллється, вітер на завиває і т.д.", — каже Оксана. 

ЖК Ірпінь
Оксана Худояр

"Війна в Ірпені застала нас вдруге"

Квартира сусіда Оксани Олексія на 9-му поверсі ЖК "Котляревський". Наразі тут нічого вже не нагадує про руйнування. А ще рік тому на початку квітня на його кухні практично не було стелі. Пошкодження Олексій усунув за 2 місяці за власні кошти. Витратив близько 150 тисяч гривень. Пізніше більшу частину грошей йому компенсували із Фонду будинку. Також сім'я подалась на загальнодержавну компенсацію через сервіс "Дія". Проте до кінця війни отримати її не сподіваються. 

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"Це вже наша друга війна, але після деокупації ми повернулися назад, бо Ірпінь — це наш дім. Перший залишився в Горлівці, після 2014-го ми все продали там і перебралися сюди. Тут війна застала нас вже вдруге. Спершу жили на західній Україні, але коли місто стало вільним, повернулися назад додому. Син у школі, ми з дружиною на роботі. Життя продовжується", — каже Олексій Новини.LIVE.

Ірпінь
Олексій

"Відбудова України починається із міста-героя Ірпінь"

Життя і справді продовжується і місто Ірпінь, яке стало першою великою перешкодою для російських військ на шляху до взяття Києва, починає масштабну відбудову. Цілий рік від деокупації йому знадобилося на підрахунок збитків, проведення відповідних експертиз та пошуку фінансування. А рахувати було що, говорить Новини.LIVE мер міста Олександр Маркушин.

За його словами, попередньо, на травень 2022 року сума збитків від російського вторгнення в Ірпені становила майже 1 млдр доларів. Це сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, культурні установи. 

Ірпінь
Зруйнований будинок культури в Ірпені

"Місто дуже пошкоджене. Це кожна школа, садок, 530 будинків, з яких лише 130 підлягають капремонту, а 39 вже пішло на демонтаж. Нам потрібні кошти для нового будівництва, бо люди мають отримати те житло, яке росіяни зруйнували. До кінця літа маємо засклити всі пошкоджені вікна. Але активний процес по відбудові розпочнемо із середини квітня, і до зими все будемо відновлювати та відбудовувати. Хочемо показати, що відбудова України починається із міста-героя Ірпінь", — запевнив мер.

Олександр Маркушин
Олександр Маркушин

За його словами, наразі у місто повернулося 85% жителів. Окрім того, Ірпінь прийняв майже 30 тисяч переселенців зі сходу країни. 

"Найімовірніше, вторгнення в Ірпінь більше не буде. Навіть якщо вони відважаться знову з боку білорусі — зустрінемо їх вже на кордоні", — підсумував Маркушин.

Пекельні бої за місто точилися від початку російського вторгнення, а вже 28 березня українські війська деокупували місто.
До дня звільнення міст Київщини Укрпошта випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель". 

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