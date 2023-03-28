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Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

28 марта 2023 06:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Восстановление Ирпеня начнется в апреле: эксклюзивный репортаж
Ущерб от российского вторжения в Ирпень оценивается в 1 млрд долларов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Город-герой Ирпень активно возвращается к жизни и начинает масштабное восстановление разрушенных российскими войсками зданий. Это сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться русские войска.

Как это происходит — читайте в Новини.LIVE дальше.

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"Это был настоящий армагеддон"

Жительница ирпенского ЖК "Котляревский" Оксана Худояр с сыном обратно домой вернулись в мае — через 2 месяца после деоккупации города украинской армией. К тому времени двор уже был расчищен от огромного количества стекла, которое вылетало из окон из-за взрывных волн, кусков бетона, оконных рам и т.д.

"Первым домой вернулся муж, где-то 6-7 апреля, и тут был целый армагеддон. Море, просто море выбитого и иссеченного стекла, все в дыму, потому что догорало вокруг, выбиты окна. Это была картина апокалипсиса. В квартире +7, на улице точно теплее было. Еду готовили на мангале, а ночью мужчины патрулировали двор от мародеров", — вспоминает женщина, проводя экскурсию ЖК, который начал масштабное восстановление.

Ірпінь
Оксана Худояр

ЖК "Котляревский" находится на одной из центральных улиц Ирпеня, собственно по улице Котляревской, где целый месяц в конце февраля и в марте передвигались российские колонны.

Частные дома на Котляревской до сих пор частично сожжены или частично разрушены. Таких, кого бы не затронули военные действия, тут буквально единицы. Многие из жителей улицы так и не вернулись домой, потому что просто никуда. От их домов на Котляревской остался разве что фундамент.

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В самом ЖК продолжается активное восстановление, сейчас идет ремонт фасадов. Материалы дал город, а саму работу оплачивают жители комплекса. Денежные средства собирали как только могли, поэтому у каждого из подъездов получилась своя отдельная сумма.

К примеру, подъезд Оксаны Худояр собрал около 400 тысяч гривен. Собранную сумму в общую корзину не клали, ведь по каждому из домов ЖК — отдельные расходы и смета. На ремонт фасадов было отдано 100 тысяч гривен.

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"Война показала, насколько мы дружны. Когда вернулись назад — были как родственники, которые пережили общее горе и долгое время не виделись. Все друг за другом соскучились. Видимо потому и начали восстанавливаться и сейчас более-менее комфортно можно жить. По крайней мере, с неба ничего не льется, ветер на завывает и т.д.", — говорит Оксана.

ЖК Ірпінь
Оксана Худояр

"Война в Ирпене застала нас во второй раз"

Квартира соседа Оксаны Алексея на 9 этаже ЖК "Котляревский". Пока здесь ничего уже не напоминает о разрушении. А еще год назад в начале апреля в его кухне практически не было потолка. Повреждение Алексей устранил за 2 месяца за свой счет. Потратил около 150 тысяч гривен. Позже большую часть денег ему компенсировали из Фонда дома.

Также семья подала документы на общегосударственную компенсацию через сервис "Дія". Однако до конца войны получить ее не надеются.

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"Это уже наша вторая война, но после деоккупации мы вернулись назад, потому что Ирпень — это наш дом. Первый остался в Горловке, после 2014-го мы все продали там и перебрались сюда. Тут война застала нас уже второй раз. Сначала жили на западной Украине, но когда город свободили, вернулись домой назад. Сын в школе, мы с женой на работе. Жизнь продолжается", — говорит Алексей Новини.LIVE.

Ірпінь
Алексей

"Восстановление Украины начинается с города-героя Ирпень"

Жизнь действительно продолжается и город Ирпень, который стал первым большим препятствием для российских войск на пути к взятию Киева, начинает масштабное восстановление. Целый год от деоккупации ему потребовалось подсчет убытков, проведение соответствующих экспертиз и поиска финансирования. А считать было что, говорит Новини.LIVE мэр города Александр Маркушин.

По его словам, предварительно, на май 2022 года сумма ущерба от российского вторжения в Ирпене составляла почти 1 млрд долларов. Это сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, культурные учреждения.

Ірпінь
Разрушенный дом культуры в Ирпене

"Город очень поврежден. Это каждая школа, садик, 530 домов, из которых только 130 подлежат капремонту, а 39 уже ушло на демонтаж. Нам нужны средства для нового строительства, потому что люди должны получить то жилье, которое россияне разрушили. До конца лета должны застеклить все поврежденные окна. Но активный процесс по восстановлению начнем со середины апреля, и до зимы все будем восстанавливать и восстанавливать. Хотим показать, что восстановление Украины начинается с города-героя Ирпень", — заверил мэр.

 

Олександр Маркушин
Александр Маркушин

По его словам, в настоящее время в город вернулось 85% жителей. Кроме того, Ирпень принял около 30 тысяч переселенцев с востока страны.

"Вероятнее всего, вторжения в Ирпень больше не будет. Даже если они осмелятся снова со стороны беларуси — встретим их уже на границе", — подытожил Маркушин.

Адские бои за Ирпень продолжались с начала российского вторжения, а уже 28 марта украинские войска деоккупировали город. 

Ко дню освобождения городов Киевской области Укрпочта выпустит марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".

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