Іспанія відправить в Україну танки Leopard і БТРи
Іспанія передасть Україні 20 бронемашин і чотири танки Leopard 2А4. Окрім того, українські військові також отримають військовий шпиталь.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Іспанії.
Військова допомога для України
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заявила, що вже 19 червня до Польщі прибудуть 20 гусеничних броньованих машин. З Польщі ця техніка вирушить до України. Окрім БРТ ще прибудуть чотири танки Leopard 2А4.
"Україна захищає справедливу справу, і тому вона має нашу всіляку підтримку, не лише у надсиланні матеріалів, але й у підготовці українських бійців", — заявила Роблес.
Окрім того, іспанський міністр оборони заявила, країна передала для українських бійців польовий шпиталь Role 2 plus. Він здатний підтримувати важку бригаду з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються у дванадцяти контейнерах.
Перед його доставкою заплановано навчання в Іспанії українських військовослужбовців, які отримають цей потенціал.
Нагадаємо, Канада передасть Україні літак Ан-124 "Руслан", який конфіскували у РФ торік.