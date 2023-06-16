Іспанія відправить в Україну танки Leopard і БТРи

Танк Leopard 2A. Фото: google.com (ілюстративне)

Іспанія передасть Україні 20 бронемашин і чотири танки Leopard 2А4. Окрім того, українські військові також отримають військовий шпиталь.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Іспанії.

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заявила, що вже 19 червня до Польщі прибудуть 20 гусеничних броньованих машин. З Польщі ця техніка вирушить до України. Окрім БРТ ще прибудуть чотири танки Leopard 2А4.

"Україна захищає справедливу справу, і тому вона має нашу всіляку підтримку, не лише у надсиланні матеріалів, але й у підготовці українських бійців", — заявила Роблес.

Окрім того, іспанський міністр оборони заявила, країна передала для українських бійців польовий шпиталь Role 2 plus. Він здатний підтримувати важку бригаду з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються у дванадцяти контейнерах.

Перед його доставкою заплановано навчання в Іспанії українських військовослужбовців, які отримають цей потенціал.

Нагадаємо, Канада передасть Україні літак Ан-124 "Руслан", який конфіскували у РФ торік.