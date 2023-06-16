Испания отправит в Украину танки Leopard и БТРы
Испания передаст Украине 20 бронемашин и четыре танка Leopard 2А4. Кроме того, украинские военные также получат военный госпиталь.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Испании.
Военная помощь для Украины
Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявила, что уже 19 июня в Польшу прибудут 20 гусеничных бронированных машин. Из Польши эта техника отправится в Украину. Кроме БРТ еще прибудут четыре танка Leopard 2А4.
"Украина защищает справедливое дело, и поэтому у нее есть наша всяческая поддержка, не только в отправке материалов, но и в подготовке украинских бойцов", — заявила Роблес.
Кроме того, испанский министр обороны заявила, что страна передала для украинских бойцов полевой госпиталь Role 2 plus. Он способен поддерживать тяжелую бригаду с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами в двенадцати контейнерах.
Перед его доставкой запланировано обучение в Испании украинских военнослужащих, которые получат этот потенциал.
Напомним, Канада передаст Украине самолет Ан-124 "Руслан", который был конфискован в РФ в прошлом году.