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Испания отправит в Украину танки Leopard и БТРы

16 июня 2023 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Испания отправит в Украину танки Leopard и БТРы
Танк Leopard 2A. Фото: google.com (иллюстративный)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Испания передаст Украине 20 бронемашин и четыре танка Leopard 2А4. Кроме того, украинские военные также получат военный госпиталь.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Испании.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявила, что уже 19 июня в Польшу прибудут 20 гусеничных бронированных машин. Из Польши эта техника отправится в Украину. Кроме БРТ еще прибудут четыре танка Leopard 2А4.

"Украина защищает справедливое дело, и поэтому у нее есть наша всяческая поддержка, не только в отправке материалов, но и в подготовке украинских бойцов", — заявила Роблес.

Кроме того, испанский министр обороны заявила, что страна передала для украинских бойцов полевой госпиталь Role 2 plus. Он способен поддерживать тяжелую бригаду с неотложной хирургией и основными стабилизационными, лабораторными и фармацевтическими услугами в двенадцати контейнерах.

Перед его доставкой запланировано обучение в Испании украинских военнослужащих, которые получат этот потенциал.

Напомним, Канада передаст Украине самолет Ан-124 "Руслан", который был конфискован в РФ в прошлом году.

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