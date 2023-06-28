ISW пояснив, чим бунт Пригожина може бути вигідний для України

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Передача Росгвардії важкої техніки ПВК "Вагнер" буде на руку Україні. Таким чином, техніка, яка могла використовуватися на війні в Україні, залишиться на території Росії.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Проблеми Путіна

У ISW нагадали про заяву командувача Росгвардії Віктора Золотова, який учора, 27 червня, наголосив на отриманні керованою його структурою важкого озброєння і навіть танків.

Такий крок, наголосили аналітики Інституту вивчення війни, свідчить про те, що президент Росії Володимир Путін намагається вирішити проблеми безпеки свого режиму, бо, як виявилося, силовики під час бунту не змогли чи не захотіли зупинити наступ "вагнерівців" на Москву.

В чому вигода України

Передача важкої техніки і танків Росгвардії означає, що ця техніка залишиться на території Росії, а не відправиться на фронти російсько-української війни.

Крім того, ця техніка буде відібрана у підрозділів ПВК "Вагнер", що означає фактичне знищення повноцінної структури приватної військової компанії як учасника бойових дій.

А підрозділи "вагнерівців" для мінімізації майбутніх ризиків будуть роздроблені та інтегровані до регулярних російських військ, що теж знизить боєздатність окупаційного контингенту, де ПВК "Вагнер" до останнього часу були чи не найпотужнішою частиною.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Росії буде ще не одна спроба державного перевороту. Подібні намагання до тих, що здійснив власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, траплятимуться й надалі.