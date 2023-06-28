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ISW объяснил, чем бунт Пригожина может быть выгоден для Украины

28 июня 2023 07:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ISW объяснил, чем бунт Пригожина может быть выгоден для Украины
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Передача Росгвардии тяжелой техники ЧВК "Вагнер" будет на руку Украине. Таким образом, техника, которая могла использоваться на войне в Украине, останется на территории России.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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В ISW напомнили о заявлении командующего Росгвардией Виктора Золотова, который вчера, 27 июня, отметил получение управляемой его структурой тяжелого вооружения и даже танков.

Такой шаг, подчеркнули аналитики Института изучения войны, свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин пытается решить проблемы безопасности своего режима, потому что, как оказалось, силовики во время бунта не смогли или не захотели остановить наступление "вагнеровцев" на Москву.

В чем выгода Украины

Передача тяжелой техники и танков Рогвардии означает, что эта техника останется на территории России, а не отправится на фронты российско-украинской войны.

Кроме того, эта техника будет отобрана у подразделений ЧВК "Вагнер", что означает фактическое уничтожение полноценной структуры частной военной компании как участника боевых действий.

А подразделения "вагнеровцев" для минимизации будущих рисков будут раздроблены и интегрированы в регулярные российские войска, что тоже снизит боеспособность оккупационного контингента, где ЧВК "Вагнер" до последнего времени были едва ли не самой мощной частью.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у России будет еще не одна попытка государственного переворота. Подобные попытки к тем, что предпринял владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, будут и дальше.

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