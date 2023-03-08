​​​​​​​ISW пояснив, чого не вистачає росіянам для просування на захід від Бахмута

Російські війська, які застрягли під Бахмутом, покладаються винятково на піхотні штурмові загони

Російські окупаційні війська, які планують захопити Бахмут, не мають у своєму складі достатньо механізованих сил, аби просуватися далі. Ті штурмові загони, які використовує росія, не дають можливість вести маневрену війну.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Штурмові загони

Російські війська, які атакують Бахмут, використовують спрощену тактику "штурмових загонів".

Ця тактика є відносно успішною в умовах війни на території міста, але матиме проблеми після можливого взяття Бахмута.

Відсутність механізованих сил

Аналітики Інституту вважають, що російські окупаційні підрозділи не зможуть повноцінно рухатися на захід від Бахмута і вести маневрену війну, оскільки не мають достатньо механізованих сил у своєму складу.

У ISW нагадали заяви російських воєнних блогерів, які також визнають, що ниніші штурмові загони надто малі, аби спробувати пробити широку та глибоку прогалину в українській обороні.

Отже, пояснили у Інституті вивчення війни, ця тактика із дроблення російських військ на невеликі штурмові загони значно обмежує здатність окупантів використовувати будь-які шляхи з Бахмута після його можливого захоплення.

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко заявив у коментарі Новини.LIVE, що напружена та складна ситуація у Бахмуті спостерігатиметься ще довгий час, бо окупанти поставили собі за мету захопити місто у березні. Для них це програма максимум, яка в цілому включає в себе мету вийти на адміністративні кордони Донецької області вже навесні.

Фото з російських ЗМІ