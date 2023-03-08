ISW пояснив, чого не вистачає росіянам для просування на захід від Бахмута
Російські окупаційні війська, які планують захопити Бахмут, не мають у своєму складі достатньо механізованих сил, аби просуватися далі. Ті штурмові загони, які використовує росія, не дають можливість вести маневрену війну.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Штурмові загони
Російські війська, які атакують Бахмут, використовують спрощену тактику "штурмових загонів".
Ця тактика є відносно успішною в умовах війни на території міста, але матиме проблеми після можливого взяття Бахмута.
Відсутність механізованих сил
Аналітики Інституту вважають, що російські окупаційні підрозділи не зможуть повноцінно рухатися на захід від Бахмута і вести маневрену війну, оскільки не мають достатньо механізованих сил у своєму складу.
У ISW нагадали заяви російських воєнних блогерів, які також визнають, що ниніші штурмові загони надто малі, аби спробувати пробити широку та глибоку прогалину в українській обороні.
Отже, пояснили у Інституті вивчення війни, ця тактика із дроблення російських військ на невеликі штурмові загони значно обмежує здатність окупантів використовувати будь-які шляхи з Бахмута після його можливого захоплення.
Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко заявив у коментарі Новини.LIVE, що напружена та складна ситуація у Бахмуті спостерігатиметься ще довгий час, бо окупанти поставили собі за мету захопити місто у березні. Для них це програма максимум, яка в цілому включає в себе мету вийти на адміністративні кордони Донецької області вже навесні.
Фото з російських ЗМІ