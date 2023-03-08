​​​​​​​​ISW объяснил, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута

Российские войска, застрявшие под Бахмутом, возлагаются исключительно на пехотные штурмовые отряды.

Российские оккупационные войска, которые планируют захватить Бахмут, не имеют в своем составе достаточно механизированных сил, чтобы продвигаться дальше. Те штурмовые отряды, которые используют россия, не дают возможность вести маневренную войну.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Штурмовые отряды

Российские войска, атакующие Бахмут, используют упрощенную тактику "штурмовых отрядов".

Эта тактика относительно успешной в условиях войны на территории города, но будет иметь проблемы после возможного взятия Бахмута.

Отсутствие механизированных сил

Аналитики Института считают, что российские оккупационные подразделения не смогут полноценно двигаться западнее Бахмута и вести маневренную войну, поскольку не имеют достаточно механизированных сил в своем составе.

В ISW напомнили заявления российских военных блоггеров, которые также признают, что нынешние штурмовые отряды слишком малы, чтобы попытаться пробить широкий и глубокий пробел в украинской обороне.

Таким образом, объяснили в Институте изучения войны, эта тактика по дроблению российских войск на небольшие штурмовые отряды значительно ограничивает способность окупантов использовать любые пути из Бахмута после его возможного захвата.

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко заявил в комментарии Новини.LIVE, что напряженная и сложная ситуация в Бахмуте будет наблюдаться еще долгое время, потому что оккупанты поставили своей целью захватить город в марте. Для них это программа максимум, которая в целом включает цель выйти на административные границы Донецкой области уже весной.

Фото из российских СМИ