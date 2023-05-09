Італія закликала своїх громадян покинути Україну

Державні прапори України та Італії. Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ Італії звернулася до своїх громадян, які перебуваютьв Україні. Просить їх терміново виїхати, а також утриматися від поїздок в країну. Причина — ракетні атаки з боку РФ, які почастішали останніми тижнями.

Про це повідомляє італійське МЗС. Там радять своїм громадянам бути максимально обережними та слідкувати за вказівками місцевої влади.

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"Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє", — заявили у відомстві.

У МЗС також заявили, якщо громадянин Італії перебуває у відрядженні, то вся відповідальність за безпеку покладається на роботодавця.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.

Посольство США закликає громадян дотримуватися сигналів повітряної тривоги, належним чином укриватися, дотримуватися вказівок місцевої влади.