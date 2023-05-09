Италия призвала своих граждан покинуть Украину

Государственные флаги Украины и Италии. Фото: УНИАН

Министерство иностранных дел Италии обратилось к своим гражданам, находящимся в Украине. Просит их срочно уехать, а также воздержаться от поездок в страну. Причина — участившиеся в последние недели ракетные атаки со стороны РФ.

Об этом сообщает итальянский МИД. Там советуют своим гражданам быть максимально осторожными и следить за указаниями местных властей.

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"Любые поездки в Украину, по какой-либо причине, категорически не рекомендуются. Соотечественникам, которые все еще находятся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать доступные средства, включая поезда, чтобы покинуть страну в часы, когда комендантский час не действует", — заявили в ведомстве.

В МИД также заявили, что если гражданин Италии находится в Украине в командировке, то вся ответственность за безопасность возлагается на работодателя.

Напомним, на фоне недавнего роста российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак. В том числе, в Киеве и Киевской области.

Посольство США призывает граждан соблюдать сигналы воздушной тревоги, должным образом укрываться, следовать указаниям местных властей.