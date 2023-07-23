ЮНЕСКО засудила російські удари по історичному центру Одеси

Наслідки ракетної атаки на Одесу Фото: Володимир Зеленський

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.

Про це йдеться у повідомленні організації.

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"ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, скоєний російськими військами, внаслідок якого було завдано ударів по кількох культурних об'єктах у центрі Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси", — йдеться у повідомленні.

Керівник ЮНЕСКО Одре Азуле наголосила, що такі дії суперечать міжнародним домовленостям щодо збереження культурної спадщини. Вона розкритикувала руйнування як посилення агресії проти українських культурних цінностей і закликала Росію дотримуватись міжнародних правил, серед яких Гаазька конвенція 1954 року.

У відповідь на ракетну атаку, ЮНЕСКО планує відправити команду експертів до Одеси, щоб оцінити ступінь пошкоджень. При цьому в організації наголосили, що останні події не відповідають обіцянкам Росії охороняти та зберігати пам'ятники Світової спадщини на території України.

Нагадаємо, що російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів.

Навіть за наявності цілей у вигляді військових об'єктів чи елементів інфраструктури в Одесі ракети могли досягти їх лише випадково. Усвідомлюючи це, ті, хто запускав їх, все одно зважилися на такий крок.