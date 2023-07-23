ЮНЕСКО осудила российские удары по историческому центру Одессы

Последствия ракетной атаки на Одессу. Фото: Владимир Зеленский

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразил глубокое беспокойство и осудил действия российских военных, которые атаковали исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест — Спасо-Преображенский собор, древний религиозный памятник, основанный в конце XVIII века.

Об этом говорится в сообщении организации.

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"ЮНЕСКО глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого были нанесены удары по нескольким культурным объектам в центре Одессы, где находится объект Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", — говорится в сообщении.

Руководящий ЮНЕСКО Одре Азуле отметила, что такие действия противоречат международным договоренностям по сохранению культурного наследия. Она раскритиковала разрушение как усиление агрессии против украинских культурных ценностей и призвала Россию следовать международным правилам, среди которых Гаагская конвенция 1954 года.

В ответ на ракетную атаку ЮНЕСКО планирует отправить команду экспертов в Одессу, чтобы оценить степень повреждений. При этом в организации подчеркнули, что последние события не соответствуют обещаниям России охранять и сохранять памятники Всемирного наследия на территории Украины.

Напомним, что российские военные применили в Украине, в частности в Одессе, оружие с низкой точностью удара. Ракеты типа Х-22 обладают всего 50%-ной вероятностью точного попадания, при этом возможное отклонение составляет до 300 метров.

Даже при наличии целей в виде военных объектов или элементов инфраструктуры в Одессе, ракеты могли достичь их только случайно. Осознавая это, те, кто запускал их, все равно решились на такой шаг.