В Минобороны Украины предположили, что РФ специально атаковала Одессу неточными ракетами

Последствия атаки на Одессу. Фото: соцсети Владимира Зеленского

Российские военные применили в Украине, в частности в Одессе, оружие с низкой точностью удара. Ракеты типа Х-22 обладают всего 50%-ной вероятностью точного попадания, при этом возможное отклонение составляет до 300 метров.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Сообщается, что даже при наличии целей в виде военных объектов или элементов инфраструктуры в Одессе, ракеты могли достичь их только случайно. Осознавая это, те, кто запускал их, все равно решились на такой шаг.

Министерство обороны назвало такие действия военным преступлением и заверило, что преступники понесут наказание.

Напомним, что на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН Украина обратит внимание на действия России, которые угрожают украинскому православному миру. Такое решение было принято после ракетного нападения на Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций осудили ночные разрушения в Одессе, однако не назвали причину. В ООН не назвали, чьи ракеты прилетели сегодня ночью в исторический центр города.