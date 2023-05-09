Когда украинским военным могут прекратить выплачивать средства

Украинские военные с оружием. Фото: Генштаб ВСУ

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Государство предоставляет военным выплаты, а также доплаты. Однако бывают случаи, когда бойцам прекращают выплачивать средства.

Об этом рассказал юрист Сергей Савинский для издания NV.

Читайте также:

Выплаты военным

Сейчас зарплату подняли до 21 тысяч гривен, а за выполнение боевых задач военный может получить до 100 тысяч гривен доплаты. Однако защитнику могут прекратить выплаты или исключить из списков служебного состава воинской части.

"Рассмотрим случаи, когда военный может быть исключен из списков личного состава воинской части. Окончанием прохождения воинской службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т.п.) в порядке, установленном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины", — рассказал юрист.

По его словам, военный может быть исключен из списков по следующим основаниям:

по состоянию здоровья;

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых установлен Кабинетом Министров Украины;

из-за служебного несоответствия;

в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения воинского звания или лишения права занимать определенные должности;

в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);

в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим.

В каких случаях военного не исключают из списков

Украинским законодательством предусмотрены случаи, когда из списков личного состава воинской части не исключают бойцов:

в случае нахождения на лечении;

в случае захвата в плен или заложником, а также интернирования в нейтральное государство;

для безвестного отсутствия — до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или оглашения умершим;

в случае наступления других случаев, определенных законодательством.

Остановка военной службы

"Началом приостановки военной службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления, уведомление командира (начальника) воинской части о совершенном уголовном правонарушении", — говорит Савинский.

По его словам, приостановление военной службы означает, что такие военнослужащие освобождаются от должностей и считаются не исполняющими обязанности.

Военная служба приостанавливается для бойцов, которые:

самовольно покинули воинские части или места службы;

дезертировали из Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

добровольно сдались в плен, если иное не определено законодательством.

Прекращение выплат военным

Финансирование прекращается:

за время предоставления военнослужащим отпусков в соответствии с действующим законодательством Украины, по которым не предусмотрено сохранение заработной платы;

если выплачиваются академические стипендии;

за время отсутствия на службе без уважительных причин одни сутки и более;

за время нахождения на лечении в больничных учреждениях сверх установленных действующим законодательством сроков;

за время временного исполнения обязанностей свыше двух месяцев по новым должностям в связи с переводом воинской части в другой штат (внесение изменений в штат);

за время содержания военнослужащих под стражей или пребывания под круглосуточным домашним арестом;

за время отбывания наказания на гауптвахте военнослужащими срочной службы.

Напомним, народные избранники начали готовить новый законопроект по денежному обеспечению военнослужащих. Этот документ должен заменить уже принятый закон, которым возобновлялась доплата военным в 30 тысяч гривен.