Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Юрист объяснил, когда военным могут автоматически прекратить выплаты arrow

Юрист объяснил, когда военным могут автоматически прекратить выплаты

9 мая 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Когда украинским военным могут прекратить выплачивать средства
Украинские военные с оружием. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Государство предоставляет военным выплаты, а также доплаты. Однако бывают случаи, когда бойцам прекращают выплачивать средства.

Об этом рассказал юрист Сергей Савинский для издания NV.

Читайте также:

Выплаты военным

Сейчас зарплату подняли до 21 тысяч гривен, а за выполнение боевых задач военный может получить до 100 тысяч гривен доплаты. Однако защитнику могут прекратить выплаты или исключить из списков служебного состава воинской части.

"Рассмотрим случаи, когда военный может быть исключен из списков личного состава воинской части. Окончанием прохождения воинской службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т.п.) в порядке, установленном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины", рассказал юрист.

По его словам, военный может быть исключен из списков по следующим основаниям:

  • по состоянию здоровья;
  • по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
  • в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;
  • по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых установлен Кабинетом Министров Украины;
  • из-за служебного несоответствия;
  • в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения воинского звания или лишения права занимать определенные должности;
  • в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке;
  • в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);
  • в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим.

В каких случаях военного не исключают из списков

Украинским законодательством предусмотрены случаи, когда из списков личного состава воинской части не исключают бойцов:

  • в случае нахождения на лечении;
  • в случае захвата в плен или заложником, а также интернирования в нейтральное государство;
  • для безвестного отсутствия — до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или оглашения умершим;
  • в случае наступления других случаев, определенных законодательством.

Остановка военной службы

"Началом приостановки военной службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления, уведомление командира (начальника) воинской части о совершенном уголовном правонарушении", — говорит Савинский.

По его словам, приостановление военной службы означает, что такие военнослужащие освобождаются от должностей и считаются не исполняющими обязанности.

Военная служба приостанавливается для бойцов, которые:

  • самовольно покинули воинские части или места службы;
  • дезертировали из Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
  • добровольно сдались в плен, если иное не определено законодательством.

Прекращение выплат военным

Финансирование прекращается:

  • за время предоставления военнослужащим отпусков в соответствии с действующим законодательством Украины, по которым не предусмотрено сохранение заработной платы;
  • если выплачиваются академические стипендии;
  • за время отсутствия на службе без уважительных причин одни сутки и более;
  • за время нахождения на лечении в больничных учреждениях сверх установленных действующим законодательством сроков;
  • за время временного исполнения обязанностей свыше двух месяцев по новым должностям в связи с переводом воинской части в другой штат (внесение изменений в штат);
  • за время содержания военнослужащих под стражей или пребывания под круглосуточным домашним арестом;
  • за время отбывания наказания на гауптвахте военнослужащими срочной службы.

Напомним, народные избранники начали готовить новый законопроект по денежному обеспечению военнослужащих. Этот документ должен заменить уже принятый закон, которым возобновлялась доплата военным в 30 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас