Юсов пояснив чому РФ почала запускати по Україні менше ракет

Речник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Росія має певні проблеми з виробництвом ракет. Це помітно по різкому зниження кількості снарядів, які РФ випускає по Україні.

Про це розповів речник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю каналу Ісландія.

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За словами речника ГУР, усе що виробляє РФ за місяць одразу використовується по Україні.

"Відновити ракетний запас до рівня повномасштабного вторгнення вони не можуть. І це серйозне питання тому що це війна з рештою лише з однією Україною. А як там істерика по телебаченню та російська пропаганда, що от "просто зараз РФ легко дійде до НАТО, там покаже"? Наразі немає чого там показувати. І справді це одна з справедливих претензій до Суровікіна було "куди ви використовуєте ракетний потенціал?", — пояснив Андрій Юсов.

За його словами незважаючи на зменшення кількості ракет, загроза від них все ще суттєва.

"Так, у нас зберігається проблема: Україна велика за територією і засобів протиповітряної, протиракетної оборони у нас досі недостатньо", — зазначив Юсов.

Водночас речник ГУР запевнив, що жодних поставлених завдань цей терор не виконав ні взимку, ні зараз.

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За словами Юсова, санкційна політика — це зараз те, над чим постійно ведеться робота.

"Україна тут надзвичайно проактивну позицію займає. Комісія Єрмака-Макфола і багато інших прикладів — це те, що робиться. І звичайно багато треба підштовхувати", — зазначив він.

Водночас Андрій Юсов каже, що об'єктивно у санкціях є шпарини.

"Є країни, які не підтримали санкції ЄС та США. Це означає, що вони можуть щось купувати, а потім якісь фірми-прокладки подадуть це як товари подвійного призначення. Спрощено дуже, але ті пральні машинки, які потім потрошать і потім забирають щось що може бути використано для ВПК. З рештою є банальна чорна контрабанда. Росія — держава-контрабандист №1", — пояснив він.

Однак це цілком не задовольняє потреб Росії.

"Говорячи про пряму військову підтримку, насправді є не так багато країн, які готові повноцінно це втілювати в життя. Навіть якщо ми говоримо про такі держави як Іран, це зовсім не те, що хотіла б отримати путінська Росія", — зазначив Юсов.

За даними ГУР, наразі інформація про надходження до РФ ракет з Ірану не підтверджена.

Нагадаємо, стало відомо, що росіяни намагаються вишукувати українські засоби ППО.

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