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Юсов объяснил почему РФ начала запускать по Украине меньше ракет

27 августа 2023 20:11
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Юсов объяснил почему РФ начала запускать по Украине меньше ракет
Спикер ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Россия испытывает определенные проблемы с производством ракет. Это заметно по резкому снижению количества снарядов, выпускаемых РФ по Украине.

Об этом рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов в интервью каналу Исландия.

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По словам спикера ГУР, все производящее РФ за месяц сразу используется по Украине.

"Восстановить ракетный запас до уровня полномасштабного вторжения они не могут. И это серьезный вопрос потому что это война с остальными только с одной Украиной. А как там истерика по телевидению и российская пропаганда, что вот "просто сейчас РФ легко дойдет до НАТО, там покажет?". Пока нечего там показывать. И действительно это одна из справедливых претензий к Суровикину было "куда вы используете ракетный потенциал?", — объяснил Андрей Юсов.

По его словам, несмотря на уменьшение количества ракет, угроза от них все еще существенна.

"Да, у нас сохраняется проблема: Украина велика по территории и средствам противовоздушной, противоракетной обороны у нас до сих пор недостаточно", — отметил Юсов.

В то же время пресс-секретарь ГУР заверил, что никаких поставленных задач этот террор не выполнил ни зимой, ни сейчас.

Как РФ в обход санкций приобретает новые комплектующие для ракет

По словам Юсова, санкционная политика — сейчас то, над чем постоянно ведется работа.

"Украина здесь чрезвычайно проактивную позицию занимает. Комиссия Ермака-Макфола и многие другие примеры — это то, что делается. И, конечно, много нужно подталкивать", — отметил он.

В то же время Андрей Юсов говорит, что объективно в санкциях есть щели.

"Есть страны, которые не поддержали санкции ЕС и США. Это значит, что они могут что-то покупать, а потом какие-то фирмы-прокладки подадут это как товары двойного назначения. Упрощенно очень, но те стиральные машинки, которые потом потрошат и забирают что-то что" может быть использовано для ВПК. С остальными есть банальная черная контрабанда. Россия — государство-контрабандист №1", — пояснил он.

Однако это совершенно не удовлетворяет потребностям России.

"Говоря о прямой военной поддержке, на самом деле есть не так много стран, которые готовы полноценно это претворять в жизнь. Даже если мы говорим о таких государствах как Иран, это совсем не то, что хотела бы получить путинская Россия", — отметил Юсов.

По данным ГУР, в настоящее время информация о поступлении в РФ ракет из Ирана не подтверждена.

Напомним, стало известно, что россияне пытаются изыскивать украинские средства ПВО.

Также в КМВА рассказали о последствиях ночных ракетных обстрелов Киева.

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