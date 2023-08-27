Юсов объяснил почему РФ начала запускать по Украине меньше ракет

Спикер ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Россия испытывает определенные проблемы с производством ракет. Это заметно по резкому снижению количества снарядов, выпускаемых РФ по Украине.

Об этом рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов в интервью каналу Исландия.

Читайте также:

Почему РФ использует меньше ракет для обстрелов Украины

По словам спикера ГУР, все производящее РФ за месяц сразу используется по Украине.

"Восстановить ракетный запас до уровня полномасштабного вторжения они не могут. И это серьезный вопрос потому что это война с остальными только с одной Украиной. А как там истерика по телевидению и российская пропаганда, что вот "просто сейчас РФ легко дойдет до НАТО, там покажет?". Пока нечего там показывать. И действительно это одна из справедливых претензий к Суровикину было "куда вы используете ракетный потенциал?", — объяснил Андрей Юсов.

По его словам, несмотря на уменьшение количества ракет, угроза от них все еще существенна.

"Да, у нас сохраняется проблема: Украина велика по территории и средствам противовоздушной, противоракетной обороны у нас до сих пор недостаточно", — отметил Юсов.

В то же время пресс-секретарь ГУР заверил, что никаких поставленных задач этот террор не выполнил ни зимой, ни сейчас.

Как РФ в обход санкций приобретает новые комплектующие для ракет

По словам Юсова, санкционная политика — сейчас то, над чем постоянно ведется работа.

"Украина здесь чрезвычайно проактивную позицию занимает. Комиссия Ермака-Макфола и многие другие примеры — это то, что делается. И, конечно, много нужно подталкивать", — отметил он.

В то же время Андрей Юсов говорит, что объективно в санкциях есть щели.

"Есть страны, которые не поддержали санкции ЕС и США. Это значит, что они могут что-то покупать, а потом какие-то фирмы-прокладки подадут это как товары двойного назначения. Упрощенно очень, но те стиральные машинки, которые потом потрошат и забирают что-то что" может быть использовано для ВПК. С остальными есть банальная черная контрабанда. Россия — государство-контрабандист №1", — пояснил он.

Однако это совершенно не удовлетворяет потребностям России.

"Говоря о прямой военной поддержке, на самом деле есть не так много стран, которые готовы полноценно это претворять в жизнь. Даже если мы говорим о таких государствах как Иран, это совсем не то, что хотела бы получить путинская Россия", — отметил Юсов.

По данным ГУР, в настоящее время информация о поступлении в РФ ракет из Ирана не подтверждена.

Напомним, стало известно, что россияне пытаются изыскивать украинские средства ПВО.

Также в КМВА рассказали о последствиях ночных ракетных обстрелов Киева.