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Росіяни намагаються вишукувати українські засоби ППО, — Гуменюк

27 серпня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни намагаються вишукувати українські засоби ППО
Запуск авіаційної ракети. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні вночі ворог вкотре здійснював комбіновану атаку на мирні українські міста. Проте цього разу була дуже дивна кількість ракет, яка "зникла" у повітрі, що може свідчити про тактику вишукування сил ППО.

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, російські окупанти застосували складну систему маневрів з різних напрямків.

"Ракетна небезпека зберігається і загроза існує не тільки з повітря, а і з моря. Ракетоносій продовжує бойове чергування. Він здійснив маневр, перейшовши з Азовського моря в Чорне. Декілька діб він чатував саме в Азовському морі, і саме звідти завдавалися удари по Одещині. Останнім часом ми спостерігаємо тактику ворога, коли вони багато маневрують ракетами або дронами під час атак, щоб виснажити та виявити систему протиповітряної оборони", — сказала Гуменюк. 

Також речниця Сил оборони півдня вважає, що, найімовірніше, РФ вишукує варіанти прокладання маршрутів для майбутніх атак.

Що відомо про ракетну атаку

У ніч проти неділі, 27 серпня, Росія знову вдалася до атаки на Україну. Так, попередньо ракети типу Х-101/555/55 випустили з Каспію літаки Ту-95МС.

Також вночі 27 серпня пролунали вибухи у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.

Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири російські крилаті ракети (Х-101/Х-55/Х-555) вночі 27 серпня. Їх окупанти випустили з п'яти літаків стратегічної авіації з російського повітряного простору у районі Енгельса.

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