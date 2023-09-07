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Юсов розповів, що означає загадкове вітання Буданова до річниці ГУР

7 вересня 2023 18:14
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Валерія Пержун
редактор
Юсов розповів, що означає загадкове вітання Буданова до річниці ГУР
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У четвер, 7 вересня ГУР відзначає 31-шу річницю. Вранці Кирило Буданов загадково привітав побратимів зі святом.

Що означає вибуховий торт розповів речник ГУР Андрій Юсов у коментарі NV.

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Як у ГУР тлумачать привітання Буданова

7 вересня на сторінках ГУР у соцмережах з'явилось вітальне відео з очільником розвідки Кирилом Будановим. На кадрах він  у кабінеті мовчки задуває свічки на святковому торті з емблемою ГУР. Як тільки вони гаснуть, лунає звук вибуху. Після чого Буданов ледь усміхається під мелодію "Happy Birthday to You". Вітальне відео завершують титри: "З Днем воєнної розвідки! Загадуй бажання".

Речник ГУР небагатослівно прокоментував для ЗМІ відеопривітання. Так, за його словами звук вибуху під час задування свічок означає, що "сюрпризи будуть". Для кого вони призначені  Юсов не уточнив.

Водночас автора ідеї креативного привітання представник ГУР також не розкрив, лише зазначив, що "є талановиті люди".

Нагадаємо, у річницю ГУР Зеленський підвищив у званні Буданова.

Також Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх".

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