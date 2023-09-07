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Юсов рассказал, что означает загадочное приветствие Буданова к годовщине ГУР

7 сентября 2023 18:14
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Юсов рассказал, что означает загадочное приветствие Буданова к годовщине ГУР
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В четверг, 7 сентября ГУР отмечает 31-ю годовщину. Утром Кирилл Буданов загадочно поздравил собратьев с праздником.

Что означает взрывной торт рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии NV.

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7 сентября на страницах ГУР в соцсетях появилось поздравительное видео с главой разведки Кириллом Будановым. На кадрах он в кабинете молча задувает свечи на праздничном торте с эмблемой ГУР. Как только они гаснут, раздается звук взрыва. После чего Буданов чуть усмехается под мелодию "Happy Birthday to You". Поздравительное видео завершают титры: "С Днем военной разведки! Загадывай желания".

Спикер ГУР немногословно прокомментировал для СМИ видеопоздравления. Так, по его словам, звук взрыва во время задувания свечей означает, что "сюрпризы будут". Для кого они предназначены, Юсов не уточнил.

В то же время автор идеи креативного приветствия представитель ГУР также не раскрыл, лишь отметил, что "есть талантливые люди".

Напомним, в годовщину ГУР Зеленский повысил в звании Буданова.

Также Буданов рассказал, на каком этапе находится процесс обмена пленными "всех на всех".

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