Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх" arrow

Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх"

7 вересня 2023 17:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх"
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх". За його словами, це складний процес і він триває.

Про цеговориться на Telegram-каналі "Ми-Україна".

Читайте також:

Процес обміну "всіх на всіх" триває

"Процес триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію рф. Але ми й це подолаємо", — сказав голова ГУР.

Голову ГУР додав, що ситуація не така складна, як здається. Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми розповідали, що російські загарбники здаються в полон через те, що не мають боєприпасів. Також до здачі їх спонукає відсутність достатньої кількості їжі.

Нагадуємо, з початку роботи проєкту "Хочу жить" 24 тисячі росіян захотіли здатися в полон. В Україні є навіть такі російські військові, які по кілька разів потрапляли у полон. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз