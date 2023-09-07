Буданов розповів, на якому етапі перебуває процес обміну полоненими "всіх на всіх"

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: АрміяІнформ

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх". За його словами, це складний процес і він триває.

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Процес обміну "всіх на всіх" триває

"Процес триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію рф. Але ми й це подолаємо", — сказав голова ГУР.

Голову ГУР додав, що ситуація не така складна, як здається. Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми розповідали, що російські загарбники здаються в полон через те, що не мають боєприпасів. Також до здачі їх спонукає відсутність достатньої кількості їжі.

Нагадуємо, з початку роботи проєкту "Хочу жить" 24 тисячі росіян захотіли здатися в полон. В Україні є навіть такі російські військові, які по кілька разів потрапляли у полон.