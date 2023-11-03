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Юсов заявив, що ГУР відомо, коли окупанти почнуть атаки на енергосистему

3 листопада 2023 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юсов заявив, що ГУР відомо, коли окупанти почнуть атаки на енергосистему
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідку відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За словами Юсова, наразі немає жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику чи повернувся до норм міжнародного права, чи до принципів гуманізму. 

"Це держава-терорист, яка щодня продовжує наносити удари по мирних українських містах, продовжує знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних українців. Відповідно, що стосується зимового періоду і потенційних атак на критичну інфраструктуру, зокрема на енергетику — то це абсолютно ймовірний сценарій, на превеликий жаль", — наголосив представник ГУР МО.

Юсов зазначив, що в української розвідки є інформація, коли росіяни можуть почати атаки. За його словами, ці дані збираються з різних джерел. Вони враховуються у загальних планах з протидії подібних атак.

Він наголосив, що остаточне рішення росіян може бути скориговано в будь-який момент, тому робити якісь анонси буде неправильно.

"На будь-який сигнал повітряної тривоги треба зважати всім - і цивільним, і військовим", — додав Юсов.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія продовжує виробництво ракетного озброєння. Проте вона і близько не може повернутись до рівня тих запасів, які в них були станом на 23 лютого 2022 року.

Також ми писали, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не всі завдання про підготовку до зими успішно виконані. Проте ситуація в енергосистемі не критична

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