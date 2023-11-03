Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Юсов заявил, что ГУР известно, когда оккупанты начнут атаки на энергосистему arrow

Юсов заявил, что ГУР известно, когда оккупанты начнут атаки на энергосистему

3 ноября 2023 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юсов заявил, что ГУР известно, когда оккупанты начнут атаки на энергосистему
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главному управлению разведку известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью "РБК-Украина".

Читайте также:

Атаки на энергосистему Украины

По словам Юсова, нет никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права, или к принципам гуманизма.

"Это государство-террорист, которое ежедневно продолжает наносить удары по мирным украинским городам, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных украинцев. Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику — то это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению", — подчеркнул представитель ГУР МО.

Юсов отметил, что у украинской разведки есть информация, когда россияне могут начать атаки. По его словам, эти данные собираются из разных источников. Они учитываются в общих планах по противодействию подобным атакам.

Он подчеркнул, что окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать какие-либо анонсы будет неправильно.

"С любым сигналом воздушной тревоги надо обращать внимание всем — и гражданским, и военным", — добавил Юсов.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия продолжает производство ракетного вооружения. Однако она и близко не может вернуться к уровню запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не все задачи по подготовке к зиме успешно выполнены. Однако ситуация в энергосистеме не критична.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме