Юсов заявил, что ГУР известно, когда оккупанты начнут атаки на энергосистему

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главному управлению разведку известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью "РБК-Украина".

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По словам Юсова, нет никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права, или к принципам гуманизма.

"Это государство-террорист, которое ежедневно продолжает наносить удары по мирным украинским городам, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных украинцев. Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику — то это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению", — подчеркнул представитель ГУР МО.

Юсов отметил, что у украинской разведки есть информация, когда россияне могут начать атаки. По его словам, эти данные собираются из разных источников. Они учитываются в общих планах по противодействию подобным атакам.

Он подчеркнул, что окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать какие-либо анонсы будет неправильно.

"С любым сигналом воздушной тревоги надо обращать внимание всем — и гражданским, и военным", — добавил Юсов.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия продолжает производство ракетного вооружения. Однако она и близко не может вернуться к уровню запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года.

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