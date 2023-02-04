Чого боїться володимир путін — Марк Фейгін спрогнозував

Володимир путін

Президент росії володимир путін настільки ізольований і недоступний, що постає питання: хто насправді керує росією. Між поведінкою Зеленським і путіним видно значний контраст.

Таку думку висловив російський юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю "Гордону".

Ізоляція путіна

"Путін справді реально вже один, ізольований абсолютно. Він ні з ким не зустрічається. Подивіться: він проводить відеоконференції, за допомогою відеоконференцзв'язку зустрічається з главою уряду, з Радою безпеки, нібито з вдовами, матерями. Там якісь сидять ФСОшні (з Федеральної служби охорони, яка гарантує безпеку перших осіб рф. — Ред.) тітки. Чи на хромакей знімають, чи поєднують. Словом, ніхто нічого не розуміє", — зауважив Фейгін.

Різниця між путіним і Зеленським

Він вказав на контраст у поведінці російського лідера та президента України Володимира Зеленського.

"Ось він у Херсон приїхав, там, у Бахмут — отже, живий Зеленський. По ньому це видно. Хтось на фронті або в таких місцях узагалі бачив путіна колись протягом останнього року? Я вже не говорю про довший строк. Тобто він у бункері — де він, що він?" — висловився блогер.

Хто керує росією

У випадку з главою кремля, за спостереженнями Фейгіна, неможлива або практично відсутня будь-яка тактильна комунікація, "коли живої людини ти торкаєшся — і зрозуміло, що вона жива".

"І ось тут, звісно, постає запитання: а хто керує країною, якщо ця людина не зустрічається ні зі своїм народом, ні зі своїми військовими, ні з якимось значним колом людей, які можуть сказати, це він чи не він? Постає запитання: узагалі хто ухвалює рішення найбільш дикі? Наприклад, розбомбити будинок у Дніпрі — це він ухвалював? Нехай він якось за це відповідає. Нехай відповідає за це його двійник? Чи хто відповідатиме?" — розмірковує юрист.

Логічним продовженням ізольованості путіна від зовнішнього світу є і "валіза з фекаліями", вважає він.

"Як ми визначимо, чи справжній це путін? Ну все-таки він же не випадково боїться, кладе у валізу, щоб не потрапили [ні до чиїх рук] його біоматеріали. Хоча ми це все називаємо нужником і лайном, а він боїться, що справді визначать його стан — і зрештою його якось зможуть ідентифікувати у будь-якому разі: путін чи не путін", — пояснює блогер.

Нагадаємо, 2 лютого, російський диктатор відвідав Волгоград, де відзначалася 80-та річниця Сталінградської битви, на яку взяв із собою "ядерну валізку". У помічників глави кремля, які перебували поряд із ним, помітили дві чорні валізи, одна з яких, на думку оглядачів, була складним щитом для захисту від можливого замаху.