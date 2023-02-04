Чего боится владимир путин — Марк Фейгин спрогнозировал

Владимир путин

Президент россии владимир путин настолько изолирован и недоступен, что возникает вопрос: кто на самом деле руководит россией. Между поведением Зеленского и путина виден значительный контраст.

Такое мнение высказал российский юрист и блогер Марк Фейгин в интервью "Гордону".

Изоляция путина

"Путин действительно реально уже один, изолированный абсолютно. Он ни с кем не встречается. Посмотрите: он проводит видеоконференции, с помощью видеоконференцсвязи встречается с главой правительства, с Советом безопасности, якобы с вдовами, матерями. Там какие-то сидят ФСОшни (из Федеральной службы охраны, которая гарантирует безопасность первых лиц России. — Ред.) тетки. Или на хромакей снимают, или совмещают. Словом, никто ничего не понимает", — отметил Фейгин.

Разница между путиным и Зеленским

Он указал на контраст в поведении российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского.

"Вот он в Херсон приехал, там, в Бахмут — значит, живой Зеленский. По нему это видно. Кто-то на фронте или в таких местах вообще видел путина когда-то в течение последнего года? Я уже не говорю о более длинном сроке. То есть он в бункере — где он, что он?" — высказался блогер.

Кто управляет россией

В случае с главой кремля, по наблюдениям Фейгина, невозможна или практически отсутствует какая-либо тактильная коммуникация, "когда живого человека ты затрагиваешь — и понятно, что он жив".

"И вот здесь, конечно, возникает вопрос: а кто управляет страной, если этот человек не встречается ни со своим народом, ни со своими военными, ни с каким-то значительным кругом людей, которые могут сказать, это он или не он? Возникает вопрос: вообще кто принимает решения наиболее дикие? Например, разбомбить дом в Днепре — это он принимал? Пусть он как-то за это отвечает. Пусть отвечает за это его двойник? Кто будет отвечать?" — размышляет юрист.

Логическим продолжением изолированности путина от внешнего мира является и "чемодан с фекалиями", считает он.

"Как мы определим, настоящий ли это путин? Ну все-таки он же не случайно боится, кладет в чемодан, чтобы не попали [ни в чьи руки] его биоматериалы. Хотя мы это все называем нужником и дерьмом, а он боится, что действительно определят его состояние — и в конце концов его как-то смогут идентифицировать в любом случае: путин или не путин", — объясняет блогер.

Напомним, 2 февраля, российский диктатор посетил Волгоград, где отмечалась 80-я годовщина Сталинградской битвы, на которую взял с собой "ядерный чемоданчик". У находившихся рядом с ним помощников главы кремля заметили два черных чемодана, один из которых, по мнению обозревателей, был сложным щитом для защиты от возможного покушения.